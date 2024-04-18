Sakarya'da dehşet! Annesinden istediği parayı alamayınca evi yaktı Akyazı ilçesinde para istediği annesinden istediği cevabı alamadığı iddia edilen bir kişi, benzin dökerek kendisini ve annesini ateşe verdi. Olayda anne ağır yaralanırken, şahıs hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İHA

Sakarya'da aile faciası..

Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, geçtiğimiz hafta 64 yaşındaki annesi M.Y.’den geçtiğimiz hafta bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan 42 yaşındaki Ö.Y. öfkelendi.

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini ve annesini yaktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anne ağır yaralandı, oğul gözaltında

Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Olayda ellerinden yaralanan Ö.Y. ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)