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Sakarya'da duble yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

İHA İHA
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Sakarya'da duble yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'da Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GVF 856 plakalı otomobil ile 54 ZK 779 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALI 5 KİŞİ HASTANEYE TEDAVİ ALTINDA

Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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