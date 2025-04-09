Sakarya’da elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde, Arda M. kontrolündeki elektrikli bisiklet yabancı uyruklu yaya F.E.A.’ya çarptı.
YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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