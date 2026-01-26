Sakarya’da fenalaşan yolcu için rotasını hastaneye çevirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde çalışan dolmuş şoförü Muhammet Arıkan (26), yolculuk sırasında fenalaşan bir yolcu için tereddüt etmeden direksiyonu hastaneye kırdı. Çarşı–Patates Hali–Et ve Balık Kurumu hattında seyir halindeyken yaşanan olayda, şoförün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde yolcu kısa sürede sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dolmuşta bulunan yolculardan birinin aniden rahatsızlandığını fark eden Arıkan, diğer yolcuların uyarısı üzerine güzergâhını değiştirerek en yakın özel hastanenin acil servisine yöneldi. Yolcuların da desteğiyle araçtan indirilen hasta, acil serviste tedavi altına alındı.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar dolmuşun araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcunun fenalaşması, şoförün hızlı karar alarak hastaneye yönelmesi ve yolcuların panik yaşamadan sürece destek olması yer aldı.

"BİLİNİCİNİ KAYBETMEK ÜZEREYDİ"

Yaşadığı süreci anlatan dolmuş şoförü Muhammet Arıkan, yolcunun durumunun kısa sürede ağırlaştığını belirterek şunları söyledi:

Araca binen yolcu zaten biraz rahatsız gibiydi. Yanındaki arkadaşı hastanenin yerini sormuştu. Yaklaşık 1-2 kilometre sonra yolcu aniden fenalaştı. Aynadan baktığımda bilincini kaybetmeye çok yakın olduğunu fark ettim. Hiç düşünmeden güzergâhı değiştirip en yakın hastaneye gittim.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN YOLCUNUN SAĞLIĞI"

Hastanede gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra yolcunun durumunu takip ettiklerini ifade eden Arıkan, rahatsızlanan kişinin kalp hastası olduğunu sonradan öğrendiklerini belirtti.