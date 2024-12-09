Sakarya'da giysi kolilerinden litrelerce kaçak alkol çıktı

İHA

Yaklaşan yılbaşı öncesinde Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimler artırıldı.

Bu çerçevede Pamukova ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.E. ve D.E. isimli şahısların Bayırakçaşehir Mahallesindeki ikametgahlarına ve C.Ö. isimli şahsın Elperek Mahallesinde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.

GİYSİ KOLİLERİNDE SAHTE İÇKİ

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda giysi kolilerinin içinde satışa hazır vaziyette; 519 litre etil alkol, 300 adet 1 litrelik bandrolsüz sahte viski, 20 litre sahte rakı, 5 litre sahte tekila, 20 bin adet sahte içki bandrolü, 2 bin 500 adet kullanıma hazır boş içki şişesi, bin 500 adet sahte dış giydirme etiketi, 5 litre içki aroması, 26 adet aroma verici ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 520 BİN LİRA

Otoyol Jandarma Komutanlığı'nca E.F. isimli şahsın kullandığı yolcu otobüsünde yapılan aramada da piyasa değeri yaklaşık 520 bin lira olan 99 koli bandrolsüz detoks çayı ele geçirildi.

Şüpheli E.F. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.