Sakarya'da kaza yapan motosikletli genç kız yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.
Otomobilin altına girdi
Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ondan geriye kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çekildiği fotoğraflar kaldı
Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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