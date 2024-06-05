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Sakarya'da kaza yapan motosikletli genç kız yaşamını yitirdi

Sakarya'da kaza yapan motosikletli genç kız yaşamını yitirdi Serdivan'da yaşanan trajik kazada, iki motosikletin çarpışması sonucu bir otomobilin altına sürüklenen ve olay yerinde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.