Sakarya'da KGYS'ye yansıyan trafik kazaları

İHA

Dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar ölümle sonuçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan korku dolu anlar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

KASIM AYI KAZA GÖRÜNTÜLERİ

Sakarya'da kural ihlali sonucu yaşanan trafik kazalarının kasım ayı görüntüleri EGM tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları gözlemlenirken, çoğunun sürücülerin dikkatsizliğinden meydana gelmesi dikkat çekti.