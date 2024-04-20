Sakarya'da para vermeyen annesini benzin dökerek yakan şahıs tutuklandı Akyazı'da annesinden para talebine olumsuz yanıt alan kişi, kendisine ve annesine benzin döküp ateşe vermişti. Şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, 18 Nisan Perşembe günü Erdoğdu Mahallesi’nde korkunç bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz hafta annesi M.Y.’den (64) bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. (42) öfkelendi.

Para talebi reddedilince kendisiyle birlikte annesini de yaktı

Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin dökerek annesi ve kendisini yaktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi’ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Annenin hayati tehlikesi var

Vücudunda 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’ne sevk edildi.

Elleri sargılı şekilde adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı

Her iki elinde de yanıklar oluşan şüpheli Ö.Y. ise olaydan kısa bir süre sonra yakalanarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Şahıs, burada tamamlanan işlemlerinin ardından elleri sargılı bir şekilde adliyeye sevk edildi.

"Niye çekiyorsun?"

Ö.Y.’nin kendisini görüntüleyerek soru yönelten gazeteciye, “Niye çekiyorsun ki bu kadar, ne yaptığımı sen nereden biliyorsun?” cevabını vermesi ve ‘Pişman mısınız?’ sorusunu ise yanıtsız bırakması dikkatlerden kaçmadı.

Adliyeye sevk edilen Ö.Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastanede tedavi gören M.Y.’nin ise hayati tehlikesi sürüyor.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)