Sakarya'da silahlı saldırı! Husumetlisi çalıştığı markete ateş açtı

İHA
Sakarya'da silahlı saldırgan dehşet saçtı..
Sapanca ilçesinin Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan markette meydana gelen olayda, marketin manav reyonunda çalışan 47 yaşındaki R.A., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Manav reyonunda çalıştığı esnada silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan R.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli A.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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