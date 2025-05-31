Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza..
Dün gece saat 23.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A.’nın (21) kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan L.A. (29) idaresindeki 34 COY 530 plakalı otomobile çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle 34 COY 530 plakalı otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Emniyet kemeri takan 2 yolcunun hafif yaralandığı ve hastanedeki müdahalenin ardından aynı gün taburcu olduğu öğrenildi.
ÇOCUĞUN ARAÇTAN YOLA FIRLADIĞI AN
Emniyet kemeri kullanmayan arka koltukta yolcu olan 9 yaşındaki O.A. isimli çocuk, taklalar atan otomobilden yola düştü.
Kaza esnasında yolda seyir halinde olan diğer sürücüler yola savrularak düşen çocuğu sakinleştirerek kazanın ilk şokunu atlatmasını sağladı.
O anlar saniye saniye güvenlik ve araç içi kamerasına yansıdı.
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