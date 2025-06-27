Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı

Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki Hacıyakup Paşalar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle genişleyerek Bilecik’in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Yangın, hem havadan hem de karadan yoğun müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Gölpazarı kırsalında etkili olması üzerine, Bilecik Valiliği tarafından bölgedeki bazı yerleşim alanlarında önlem amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi. Özellikle Köprücek, Kavak ve çevre köylerdeki vatandaşlar ile hayvanlar güvenli bölgelere sevk edildi.

VALİ SÖZER: "CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, yangının Sakarya’dan Bilecik’e sıçradığını doğrulayarak, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirleri ekiplerimizle birlikte sahada alıyoruz. Tüm kamu kurumları, ekipmanlarıyla birlikte özellikle Gölpazarı ilçemizde konuşlandırıldı" dedi.

Rüzgarın etkisinin azalmasının, söndürme çalışmalarını daha etkili hale getireceğini belirten Sözer, şunları söyledi:

Tahliyeler tamamlandı. Evler ve vatandaşlarımızın malları için çevre düzenlemesi yaparak arazöz ve iş makineleriyle koruma sağlıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye uçak ve helikopterler yönlendirildi. Sakarya ve Bilecik’te yangın halen devam ediyor; ancak rüzgarın dinmesiyle birlikte müdahalemiz daha etkili olacak.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Sözer, şu an için can ve mal güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını vurgulayarak, "Ekiplerimiz sahada aktif şekilde görevde. Umuyoruz ki en kısa sürede yangın kontrol altına alınır ve herhangi bir zarara uğramadan tehlikeyi bertaraf ederiz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına müdahale kapsamında; 1 insansız hava aracı (İHA), çok sayıda helikopter, 16 arazöz, 8 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı ve toplam 148 personel görev alıyor. Bilecik Valisi Sözer, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Akbulut, bölgede kurulan kriz merkezinde çalışmaları yerinden takip ediyor.