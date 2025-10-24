Sakın koparmayın: Bu çiçeğe dokunmanın bedeli 2,8 milyon TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mersin’in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kum zambaklarını koruma altına almak için önemli bir adım atıldı.

Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı’nda doğal yaşamın sembollerinden biri haline gelen bu nadir bitkinin bulunduğu alan incelendi.

Yapılan incelemenin ardından, Valilik tarafından kum zambaklarının yetiştiği bölgeye koruma bandı çekildi.

Sahile “Kum zambakları yetişme alanı – Lütfen koparmayınız” yazılı uyarı tabelaları yerleştirildi.

Vali Atilla Toros, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada Mersin’in doğal zenginliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

CEZASI 2,8 MİLYON LİRA

“Yüzde 53’ü ormanlardan oluşan bir ilde yaşıyoruz. Denizimiz ve kıyılarımızla çeşitli güzellikler barındırıyoruz.

Kum zambakları da bu güzelliklerin en önemlilerinden bir tanesi. Kum zambaklarının koparılması ve taşınması yasak çünkü bunların korunması gerekiyor.

Bilinçsiz koparılması ve taşınmasıyla alakalı cezalar ağır. Cezaların ötesinde bir doğa bilinciyle kum zambaklarını korumamız gerekiyor. 557 bin ila 2,8 milyon lira bir cezası var.

Kum zambaklarını korumak, gelecek nesillere aktarmak, çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlamak ve onlara bunları teslim edebilmek son derece önemli.”