Samsun ve Bolu'da deprem tatbikatı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen deprem tatbikatında, belediyenin çeşitli birimleriyle birlikte UMKE ve sağlık ekiplerinin yer aldığı 30 araç ve 80 personel görev aldı.

6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM SENARYOSU

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası enkaz altında kalanların ve bir binada çıkan yangının ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

ENKAZDAN YARALILZAR KURTARILDI

Arama kurtarma köpeğinin desteğiyle enkazda 2 kişinin bulunduğu tespit edildi. Ekipler, çeşitli kurtarma ekipmanlarıyla yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Elektrik kaçağından kaynaklanan yangına müdahale eden ekipler, binanın üçüncü katında mahsur kalan bir kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı.

Afet İşleri Daire Başkanı Cemal Bozkurt, tatbikatla afetlere karşı daha dirençli bir Samsun hedeflediklerini belirterek, “Sayın Başkanımız Halit Doğan’ın önderliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Güçlü bir Samsun için buradayız.” dedi.

BOLU'DA EŞ ZAMANLI DEPREM TATBİKATI

Bolu AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, Akpınar Mahallesi’ndeki iki katlı metruk binada 5.8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı.

ÖNCE KİMYASAL TARAMA, SONRA KURTARMA

Deprem sonrası çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. KBRN ekipleri ilk olarak kimyasal tarama yaptı. Ardından AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, moloz yığınları arasında mahsur kalan yaralılar kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

Tatbikat kapsamında Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kızılay Bolu Şubesi, depremzede rolündeki vatandaşların yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Tatbikata Cezaevi Arama ve Kurtarma (CEKUT), Bolu Eğitim Arama Kurtarma Birimi Derneği, Jandarma Arama ve Kurtarma, Köroğlu Arama-Kurtarma, Bolu Sağlık Afet Arama ve Kurtarma Derneği ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı.