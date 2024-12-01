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Samsun'da 1 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da 1 milyon 290 bin makaron ele geçirildi Samsun'da 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.