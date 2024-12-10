Samsun'da 2 kişi ruhsatsız silah ve mermiyle yakalandı

İHA

Samsun'un Yakakent ilçesinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Karaaba Mahalesi Kozköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, A.K. (30) ve B.A. (47) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.

RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tüfek, 60 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca, 412 adet tabanca mermisi, 3 adet 7.62 mm çapında fişek ve 1.4 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili A.K. ve B.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.