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    Samsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

    Bafra ilçesinde, Uğur Tokur ve babası Osman Tokur, tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 16:46
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    Samsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

     

    Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, koronavirüse yakalandı.

    20 DAKİKA ARAYLA VİRÜSE YENİLDİLER

    Bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.

    Samsun’da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü #1

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