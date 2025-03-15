Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu

İHA

Samsun'da 3 gün önce Medicana International Samsun Hastanesi'ne beyin kanaması nedeniyle yatış yapan özel bireyin beyin ölümü tüm müdahalelere rağmen gerçekleşti.

ORGAN BEKLEYEN HASTALAR İÇİN YOLA ÇIKTI

Aile ile yapılan görüşmelerde organ bağışı kabul edilince bu gece ameliyata alınan donörden 2 kornea, 2 böbrek ve 1 karaciğer nakil bekleyen hastalar, için alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından karaciğer ve kornealar, OMÜ Tıp Fakültesi'ndeki 3 hastaya, böbreklerden biri İstanbul diğeri ise Sivas'taki organ bekleyen hastalara yetiştirilmek üzere yola çıktı.

"HASTAMIZ TAM 5 KİŞİYE UMUT OLDU"

Operasyon hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Yeşim Yetkin şunları söyledi:

"Donörümüz 3 gün önce beyin kanaması tanısıyla hastanemize yatmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü sonrasında aile ile bir görüşme yaptık. Onlar da yüce gönüllü davranarak organları bağışlamayı kabul ettiler. Hastamız tam 5 kişiye umut olarak yeni bir yaşam için kapılar açılmasına vesile oldu. Umutla organları bekleyen 5 kişi inşallah yeniden hayata tutunmuş olacaklar. Karaciğer ve 2 kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hastalara, böbreğin biri Sivas'a diğeri de İstanbul Çapa'da tedavi gören hastalara gitti. Hastamız 53 yaşında erkek hastaydı. Hastamız, özel durumundan dolayı herhangi bir meslek icra etmiyordu"

Organlar, hava ve karayolu ile nakil bekleyen hastalara yetiştirilmek üzere hastaneden uğurlandı.