Samsun'da 'çok para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık! 7 hastane çalışanı para kaptırdı

İHA

Dolandırıcılar her yolu deniyor.

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Samsun'da yaşandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire P.Ç.A.'nın, aynı hastane bünyesinde görevli aralarında doktor, hemşire, güvenlik personeli, teknisyen ve temizlik personelinin de bulunduğu 7 kişiyi Forex'ten çok para kazanacaklarını vadederek bankadan kredi çektirip dolandırdığı iddia edildi.

7 kişi mağdur oldu

7 mağdur, hemşire hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

"30 bin dolar verdim"

Mağdurlardan erkek hemşire Fahri Gözpınar, aynı hastanede çalıştığı meslektaşına bankadan kredi çekerek para verdiğini söyledi.

İcralık olunca dolandırıldığını anladığını söyleyen Gözpınar, şu ifadeleir kullandı:

Aynı hastanede çalışan hemşire P.Ç.A., 'Size çok para kazandıracağım. Ben bunun eğitimini aldım' diyerek bizi kandırdı. Bankadan para çektim. Ben 30 bin dolar verdim. Kredi taksitlerini ana paraya dokunmadan ödeyip bize de kâr payı verecekti. Bankadan bize çektirdiği paranın taksitleri ödenmeyince icralık olduk ve dolandırıldığımızı anladık. 7 kişi olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Cezalandırılmasını istiyoruz.