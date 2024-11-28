İHA

İlginç olayın adresi Samsun..

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce gece meydana gelen olayda trans birey G.K., geceleyin bir kişinin kendisini darbederek yaralayıp üzerindeki takıları gasbettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

Polis güvenlik kamerası kayıtlarından da yola çıkarak darp olayını bir nakliyat şirketinde hamal olarak çalışan 29 yaşındaki O.S.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti ve şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

"İLİŞKİ TALEP ETTİ, KABUL ETMEYİNCE ERKEKLİĞİMLE DALGA GEÇTİ"

Gazi Polis Merkezine teslim edilen O.S. gasp suçlamasını kabul etmeyerek, "Trans birey ile gece sokakta karşılaştım. Bana ilişki teklif etti. Ben de kabul etmeyince erkekliğimle alay etti. Ben de kendisini darbettim. Ancak hiçbir şeyini almadım" dedi.

TUTUKLANDI

Samsun Adliyesine sevk edilen O.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.