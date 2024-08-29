Samsun'da hamile kadının doğumu sokak ortasında başladı

DHA
Samsun'da hamile kadının sokak ortasında doğumu başladı..
İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bebeliğinin 40. haftasında olduğunu belirten bir kadının cadde ortasında doğum sancısı başladı.
"DOĞURUYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEDİ
Güçlükle kendini kaldırıma atan kadın "Doğuruyorum" diyerek çevreden yardım istedi. Kadın için polis ekipleri ambulans çağırdı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını sedye ile ambulansa taşıdı. Doğum sancısı başlayan kadını sağlık ekipleri doğum hastanesine kaldırdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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