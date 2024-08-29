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Samsun'da hamile kadının doğumu sokak ortasında başladı

Samsun'da hamile kadının doğumu sokak ortasında başladı Samsun'da gebeliğinin 40. haftasında olduğunu söyleyen hamile bir kadınının cadde ortasında doğum sancısı tuttu. "Doğuruyorum" diye bağıran kadının imdadına sağlıkçılar yetişti.