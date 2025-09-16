Samsun'da kereste fabrikası alev alev yandı

Samsun'da Tekkeköy Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sardı.

FABRİKA ALEVLERE TESLİM OLDU

Fabrikanın alev topuna döndüğü yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangının çevredeki fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı tüm ekipler seferber oldu.

Polis TOMA'ları da söndürme çalışmalarına destek verdi. İlçelerden de takviye itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışmaları sürüyor.