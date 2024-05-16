İHA

19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki usta öğreticiler tarafından Milli Mücadele döneminde 23 kadın kahramanın giydiği kıyafetler yeninden yapıldı.

Tarihi kıyafetlerle sahneye çıktılar

Her kadın kahramanın giydiği kıyafetler o döneme ait kumaşlarla dikildi.

El emeğiyle dikilen kıyafetler Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen defilede izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Fatma Çavuş'tan Halide Edip'e kadar birçok kadın kahramanın kıyafetlerinin sergilendiği defile hem duygulandırdı hem de herkesin beğenisi topladı.

'Atatürk Samsun'da konulu sergiyi ise ziyaretçileri ilgiyle inceledi.

"Yöresel ve o döneme ait kumaşlar kullanarak tasarladık"

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında aynı zamanda enstitümüzün 64. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Milli Mücadele kadın kahramanlarından oluşan çok güzel bir defile hazırladık. Aynı zamanda birde resim sergisi açtık. Her iki çalışmada çok güzel oldu. 23 kadınımızı canlandırdık. Onların kıyafetlerini yöresel ve o döneme ait kumaşlar kullanarak tasarladık. O döneme uygun olarak giydirdik. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk 2 kere binamızın ziyarete gelmiş ve burada derslere katılmış. Bunları canlandırmak istedik”