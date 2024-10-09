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İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde bulunan İ.A.'ya ait pet shop'ta meydana gelen olayda, dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavganın devamında üzerinde 2 kişinin olduğu motosiklet ile gelen kimliği belirsiz şahıslar tabancayla silahlı saldırı düzenleyip kaçtı.

ÖLEN VE YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, tabancadan çıkar kurşunlar işyerinin camına ve dış kısmına isabet etti.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Silahlı saldırganlar kaçtı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayı gören soruşturma devam ediyor.