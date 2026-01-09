BUDO’da olumsuz hava engeli: 6 sefer iptal edildi Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Marmara Denizi’nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

9 Ocak 2026'daki bu iptaller arasında Bursa-İstanbul ve Armutlu-İstanbul seferleri yer alıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu. İPTAL EDİLEN SEFERLER 9 Ocak 2026 Cuma günü yapılması planlanan 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) ve 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel sefer bilgilerini BUDO'nun resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden takip etmeleri gerektiğini bildirdi.

