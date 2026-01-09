Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ardahan'da dondurucu soğukların ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Bazı park, cadde, sokak, araba ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

"İNŞALLAH YAŞANAN SOĞUKLAR BİR DAHA GELMEZ"

Belediye ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama çalışması yaparken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışının tadın çıkaran Emrah Polat, "Evet şu an Ocak ayındayız. Birkaç gün öncesine kadar eksi 35 dereceyi bulan sıcaklıklar kar yağışının ardından havanın yumuşamasına neden oldu. İnşallah yaşanan soğuklar bir daha gelmez ve hayat böyle devam eder" dedi.