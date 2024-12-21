Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA
Samsun'da İlkadım ilçesinde polis tarafından uyuşturucu ve silah operasyonu düzenlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Yapılan aramalarda, 840 adet sentetik, za ve 30,25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
İlkadım ilçesinde A.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği 30.25 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. A.K. gözaltına alındı.
Soruşturma devam devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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