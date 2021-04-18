Sancaktepe'de otobüse arka kapıdan binen yolcu, kendisini ikaz eden şoförü darbetmeye çalıştı. Şoför olay sonrasında "Psikolojim bozuldu" diyerek aracı yol ortasında bıraktı.

Kadıköy-Sultanbeyli güzergahında sefer yapan otobüs, Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerindeki durağa yanaştığı sırada bir kişi otobüse arka kapıdan binmeye çalıştı.

Otobüs şoförü, arka kapıdan binemeyeceğini, HES kodu için kartını okutması gerektiğini söyledi.

TÜM YOLCULARI İNDİRDİ

İddiaya göre bu kişi otobüsten inmesini isteyen şoförü darbetmeye çalıştı. Şoför, cadde ortasında otobüsü durdurarak tüm yolcuların otobüsten inmesini istedi.

Bunun üzerine yolcularla şoför arasında da tartışma yaşandı.

Otobüsteki yolcuların başka otobüslere binmesiyle olay son bulurken, otobüs şoförü "Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok." diyerek isyan etti.

Sancaktepe'de otobüs şoföründen darp isyanı ViDEO

"PSİKOLOJİM BOZULDUĞU İÇİN GİDEMİYORUM"

Otobüsün şoförü, "Arkadan binmesi ön tarafta bekleyen yolcuları mağdur etmesinden dolayı bana saldırdı. Ben de o nedenle psikolojim bozulduğu için gidemiyorum. Biz şoförler her zaman zor durumdayız. Herkes şoförlere yükleniyor. Fazla aldığımızda şoför, eksik aldığımızda şoför, ceza kesilecek şoför. Her şeyde şoför mağdur. Biz burada ne yapalım? Bizim derdimizi kim dinleyecek? Şoförlerin derdini anlayan yok. Burada deneme tahtası gibiyiz. Gelen bağırıyor giden bağırıyor" diye konuştu.

Bir süre bekledikten sonra sakinleşen şoför yola devam etti.









