Şanlıurfa'da 20 milyon liralık telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri, telefon dolandırıcılarına göz açtırmadı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yapan şüphelilere yönelik çalışmalar yapıldı. Harran Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü bir operasyon gerçekleştirdi. EMNİYET EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin kaldığı adrese gitti. Eve baskın yapan ekipler, şüphelileri suçüstü yakaladı. YOĞURT KOVALARINA GİZLENMİŞ 11 CEP TELEFONU BULUNDU Aramalarda, soba içerisinde ve yoğurt kovalarında gizlenmiş 11 cep telefon bulundu. Ayrıca, 6 sim kart, 8 sim kart bloğu ile 1 tablet ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. 20 MİLYON 850 BİN 770 TL DOLANDIRMIŞLAR Öte yandan, ele geçirilen suç unsurlarına yönelik incelemelerde, şüphelilerin 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdıkları belirlendi. 5 kişiyi toplam 20 milyon 850 bin 770 TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

