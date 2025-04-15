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İHA

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlere yönelik başlattığı mücadele soluksuz sürüyor.

Yasa dışı yollarla Türk topraklarına giren şahıslar tek tek tespit ediliyor.

Bu kapsamda son operasyon Şanlıurfa'da yapıldı..

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar, Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçelerinde göçmen kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 14 organizatör ve çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

14 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların hepsi tutuklanarak cezaevine gönderilirken düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.