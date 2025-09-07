Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da Fırat Nehri’ne giren 16 yaşındaki genç boğuldu

Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri’ne giren Muhammed Talha Al, (16) boğuldu.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Siverek’e bağlı Mezra Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla pikniğe giden Muhammed Talha Al, sıcak havadan bunalarak Fırat Nehri’ne girdi.

16 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yüzme bilmediği öğrenilen Al, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipler sevk edildi.

Yapılan arama çalışmaları sonucu Muhammed Talha Al’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Al'ın cenazesi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

