Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
İHA

Şanlıurfa'da gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda, Millet Bahçesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DA 4078 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar