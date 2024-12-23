Şanlıurfa’da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

İHA
Şanlıurfa'da gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda, Millet Bahçesi yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DA 4078 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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