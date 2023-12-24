Şanlıurfa’da seyir halindeki araca silahlı saldırı: 1 ölü Şanlıurfa’da uzun namlulu silahla ateş açılan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde otomobille seyir halinde olan Reşat Çetin (23), Yaylacık ile Mengelli kırsal mahalleleri arasında silahlı saldırıya uğradı.

Otomobili kurşunlandı, hayatını kaybetti

Otomobiline uzun namlulu silahla ateş açılan genç ağır yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)