DHA
Şanlıurfa sokaklarında korku dolu anlar yaşandı..
Öğleden sonra Karaköprü Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandığı belirtilen Mustafa K., elindeki bıçakla yoldan geçenlere bağırarak tehdit etmeye başladı.
MAHALLE SAKİNLERİ DARBETTİ
Mahalle sakinleri uyarılara rağmen uzaklaşmayan Mustafa K.'yı darbetti ve polise haber verdi. Mustafa K., kısa süre sonra adrese gelen polise teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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