Şanlıurfalı genç girişimci, akrep zehrinin gramını 345 bin liradan ihraç ediyor

ANKA

Şanlıurfa'da dört yıl önce babasının desteğiyle akrep yetiştiriciliğine adım atan Mehmet Örenler, işini büyütme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Karaköprü ilçesinde 5.500 metrekarelik alanda kurduğu tesiste, her ay 10 bin akrepten sağım yaparak, elde ettiği zehri Güney Kore, Almanya, Hindistan, Çin ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediyor. Özel izinle faaliyet gösteren tesisinde, aylık yaklaşık 60 gram zehir sağımı gerçekleştiren Örenler, bu sürecin doğru ekipman ve uzmanlık gerektirdiğini vurguluyor.

VALİ ŞILDAK'TAN TESİSE ZİYARET

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, özel güvenlik önlemleriyle korunarak faaliyet gösteren tesisi ziyaret etti ve genç girişimci Mehmet Örenler'i tebrik etti.

Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı İlhami Günbeği ile birlikte üretim ve sağım alanlarını gezen Vali Şıldak'a teşekkür eden Örenler, şunları söyledi: