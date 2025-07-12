Sapanca Gölü'nde su seviyesinde endişelendiren düşüş

Sapanca Gölü, Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ını, Kocaeli’nin ise yüzde 15’ini karşılıyor ancak yetersiz yağışlar nedeniyle alarm veriyor. Su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 31,43 metreden 30,21 metreye düştü. Göldeki çekilme net biçimde görülürken, gezi teknesi kaptanı Kemal Güngör, “İçme suyu havzamız tehlikede” diyerek yetkililerin acilen müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Göl kıyısındaki balık ekmek teknesi yaşanan çekilme nedeniyle karaya otururken, turistlerin kullandığı deniz bisikleti iskelesi de sahil seviyesinin altında kaldı.

"VATANDAŞLARIMIZ, SUYU BİLİNÇLİ KULLANMALI"

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle gölde ciddi su kaybı yaşandığını belirtti. SASKİ, su kayıplarını önlemek için altyapı çalışmalarını artırdığını, yer altı kaynaklarını alternatif olarak kullandığını ve teknolojik cihazlarla su takibini sürdürdüğünü açıkladı. Ayrıca, suyun tasarruflu ve bilinçli kullanılmasını sağlamak için toplumun tüm kesimlerine yönelik farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi. Vatandaşlardan da su kaynaklarına sahip çıkmaları ve tasarruflu kullanım konusunda duyarlı olmaları istendi.