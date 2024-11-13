Sapanca Gölü'nde sular çekilince tarihi kilise görüldü

DHA

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan ve Marmara Bölgesi'nin en büyük doğal kaynağı olan Sapanca Gölü'nde, son aylarda bölgedeki yağışların azalması nedeniyle su seviyesi düştü.

Su seviyesi, son 5 yılın en düşük kotu olan 30,13 metreye kadar geriledi.

SULAR ÇEKİLDİ, TARİHİ KİLİSE GÖRÜNDÜ

Suların çekilmesiyle gölün Kocaeli'nin Kartepe ilçesi kıyılarına 300 metre mesafede tarihi bir taş yapı ortaya çıktı.

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirtildi.