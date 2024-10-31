Sarı patatesi unutturacak! Pasinler Ovası'nda yetişiyor, rengini gören mest oluyor...

Haber Merkezi

Türkiye'nin patates üretiminde önemli merkezlerinden Erzurum'daki Pasinler Ovası'nda ilk defa ekilen, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri dolayısıyla ilgi gören mor renkli patatesin ilk hasadı yapıldı.

Erzurum Ticaret Borsasının çalışmaları sonucu deneme amacıyla Pasinler Ovası'nda yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine ekilen mor patates, toprağa uyum sağladı.

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin ilk hasadı tamamlandı.

Borsa Başkanı Hakan Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun." dedi.

Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti.

GİT GİDE YAYILACAK

Mor patatesin bölge için yeni bir ürün olduğunu vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz görmeden inanmaz, bunu göstermek için de 14 aylık bir çalışmanın neticesinde bir hasat ortaya çıktı. Tohumunu getirdik, Amasya'ya hasadına gittik, uzman ekip götürdük, onlar gördü. Sonra buraya geldik. Tohumu getirip ektik. Buradaki üreticilerimize bunları anlatıp öğrettik. Geldiğimiz durumda güzel rekolte ortaya çıktı. Gerçekten emeğin karşılığını alacaklar. Pasinler Ovası'nda da bu duyuldukça ve görüldükçe yayılacak. Üreticilerimiz tarlaların en az yarısını mor patatese dönüştürebilirler. Çok üretim olunca fiyat düşer. Bunu da planlama şeklinde çok fazla üretmeden ama yan ürün olarak görebilirler. Önümüzdeki yıl bugün 7 dönümle başlamış bir mor patates hikayesi en az 10 katına, 100 katına çıkacaktır."

Kaynak: AA