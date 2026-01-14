Scorpions konser tarihi 2026: Biletler ne zaman satışa çıkacak?

- Scorpions, 60. sanat yılı kapsamında 24 Haziran 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek.
- Biletler 15 Ocak'tan itibaren passo.com'da satışa sunulacak.
- Grup, bu konserle Türkiye'deki hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.
Rock müziğin efsane isimleri arasında yer alan Scorpions, yarım asrı aşan müzik yolculuğunu Türkiye’de vereceği özel bir konserle taçlandırmaya hazırlanıyor.
1965 yılında Almanya’da kurulan ve bugüne kadar 100 milyonu aşkın albüm satışına imza atan grup, müzik tarihine damga vuran başarılarıyla dikkat çekiyor.
Dünya çapında büyük yankı uyandıran “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” ve “No One Like You” gibi unutulmaz parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Scorpions, prestijli ödüllerle de kariyerini taçlandırdı.
60’ıncı sanat yılı kapsamında İstanbul’da sahne almaya hazırlanan Alman grup, güçlü repertuvarı ve enerjik performansıyla Türkiye’deki müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak.
KONSER TARİHİ VE BİLET SATIŞLARI
Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, 60 yıllık müzik kariyerini kapsayan “Coming Home – 60 Years of Scorpions”turnesiyle İstanbul’a geliyor.
Efsane grup, 24 Haziran’da Beşiktaş’taki Tüpraş Stadyumu’nda sahne alarak hayranlarıyla buluşacak.
Konserin biletleri ise 15 Ocak itibarıyla passo.com üzerinden satışa çıkacak.