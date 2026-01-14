Scorpions konser tarihi 2026: Biletler ne zaman satışa çıkacak? Rock müziğin efsanevi grupları arasında yer alan Scorpions, 60’ıncı sanat yılını özel bir konserle kutlamak üzere İstanbul’a geliyor. Konserin gerçekleştirileceği tarih ve bilet satışlarına ilişkin detaylar belli oldu.