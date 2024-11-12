Şehit Eren Bülbül'ün ismi göklerde: Dünya birinciliğini kazandılar

İHA

Uluslararası MEB Robot Yarışması, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da düzenlendi.

Yarışma, "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" teması ve "Ahiliğin Geleceğini Şekillendiren Kod Erzurum'da Yazılıyor" sloganı ile düzenlenirken yarışmaya Eskişehir'den 5 okul katılım sağladı.

Eskişehirli lise öğlencileri, kendileriyle aynı yaşta iken şehit olan Eren Bülbül'ü unutmadı.

KANATLARINA "İYİ Kİ VARSIN EREN" YAZILDI

Yarışmaya katılan Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, danışman öğretmen Hakan Evrendilek öncülüğünde, elektrik-elektronik alanı öğrencileri Ömer Faruk Filcioğlu ve Mehmet Erkan "RC Sabit Kanat" kategorisinde dünya birincisi oldu.

Eren Bülbül isimli ve kanatlarında "İyi ki varsın Eren" yazılı uçakla yarışmada boy gösteren Eskişehirli öğrenciler, performansları sonucunda gelen birincilikle oldukça mutlu oldu.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, öğrencileri tebrik ederek Eren Bülbül isimli uçağın kanadını imzaladı.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN İSMİNİ GÖKLERDE YAŞATMAK İSTEDİLER

Öğrenciler imal ettikleri uçağın kanatlarına "İyi ki varsın Eren" yazdı.

Eskişehirli öğrenciler, 7 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü tarafından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini göklerde yaşatmak için uçaklarına bu ismi verdiklerini belirtti.

Eren Bülbül'ün şehit olduğunda kendiyle aynı yaşta olduğunu belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Ömer Faruk Filcioğlu, şehitleri böylece daha çok anacaklarına dikkat çekti.

"EREN BÜLBÜL'ÜN ADINI YAD ETMEYİ VE ANMAYI AMAÇLADIK"

Turgut Reis Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü Tesisat Dalı 10'uncu sınıf öğrencisi Ömer Faruk Filcioğlu, yaşananlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Açıkçası Ar-Ge'si çok fazla sürmedi. Kısa bir zaman içerisinde uçak halloldu. Genellikle pilotaj çalışması uzun sürdü. Yaklaşık 1 buçuk ay gibi yoğun bir çalışma oldu. Çalışmalarımızın sabah 11.00'den başlayıp akşam 18.00'e kadar sürdüğü oldu. Bizim için gayet güzel geçti. Zaten yarışma anı, o atmosfer ve heyecan bize yetti. Gelecek yarışmaya şimdiden hazırlanmaya başlıyoruz. Selçuk Bayraktar'ın yaptığı TB2'den elbette ki esinlendik, bir örnek alındı. Acaba biz de geliştirebilir miyiz, yapabilir miyiz dedik. Ondan yola çıktık ve uçağımıza 'Eren Bülbül' ismini koyma sebebimiz ise, şehit olan Eren Bülbül'ün adını yad etmeyi ve anmayı amaçladık. Özellikle onu seçtik. Eren Bülbül'ün ismini göklerde yaşatmak istedik. Bizimle yaşıt olan 15 yaşındaki şehit Eren Bülbül'ün adını göklerde yaşatmak için bu isme karar verdik. Böylece hem onun adını anmış olacağız hem de ismini göklerde yaşatmış olacağız.

"YOĞUN ÇALIŞMALAR SARF ETTİK"

Turgut Reis Endüstri ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik - Elektronik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Erkan ise, "Öncelikle güzel bir duygu, güzel bir his. Eren Bülbül ismini göklerde yaşatmak, tüm dünyaya duyurmak güzel bir şey. Üzerindeki depron malzeme. Yanmaya karşı dayanıklı. Tamiri kolay olduğu için böyle bir malzeme tercih ettik. Emeğimiz oldukça fazladır. Arkadaşım da sağ olsun, güzel bir emeği var. Okuldan sonra da yoğun çalışmalar sarf ettik, güzel bir şey ortaya çıktı. Eskişehir için de ailelerimiz için de güzel bir duygu." açıklamalarında bulundu.

Diğer yandan, öğrencilerin daha önce yine üzerine Eren Bülbül'ün ismini ve fotoğraflarını işledikleri bir başka uçağı, TEKNOFEST yarışmasında derece kazanmıştı.