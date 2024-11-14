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Şehit polis memuru Yiğit için tören düzenlendi

Şehit polis memuru Yiğit için tören düzenlendi Tunceli'de atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit için tören düzenlendi.