Geçtiğimiz gün Tunceli'de polis memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitimi alanında meydana gelen kazada şehit olmuştu.
Şehit polis memuru Yiğit Can Yiğit için tören düzenlendi.
Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı, Tunceli Devlet Hastanesi'nden alındıktan sonra Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü bahçesine getirilerek katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu.
MEMLEKETİ ADANA'YA GÖNDERİLDİ
İl Müftü Vekili Abdüsselam Soylu’nun okuduğu dua sonrası şehidin naaşı, silah arkadaşlarınca cenaze aracına konularak memleketi Adana'ya gönderildi.
Törene; şehidin ailesinin yanı sıra Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.
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