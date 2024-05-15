Şehit polisin cenazesi memleketine uğurlandı Yozgat'ta görev yapan Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak şehit olurken Baburşah için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

İHA

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah (54), ekip otosunda kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Baburşah, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Naaşı memleketine gönderildi

Şehit polis memuru Baburşah için Yozgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Baburşah'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)