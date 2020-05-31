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    Şehit polisin cenazesi Samsun'a getirildi

    Diyarbakır'da, silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, Samsun'a ulaştı.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 06:02
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    Şehit polisin cenazesi Samsun'a getirildi

     

    Diyarbakır'da, dur ihtarına uymayıp kaçan şüphelilerin silahlı saldırısında şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun'a getirildi.

    Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşını, annesi Şükran, babası Ali, eşi Gözde ve kızı Eylül Asel Arslan'nın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı.

    ÇARŞAMBA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

    Omuzlarda karşılanan şehidin naaşı ardından cenaze aracıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şehit Arslan, Çarşamba ilçesi Rıdvan Paşa Camii'nde düzenlenecek tören sonrası toprağa verilecek.

    Samsun'a şehit ateşi düştü (2) -1

    Samsun'a şehit ateşi düştü (2) -2

    Samsun'a şehit ateşi düştü (2) -3

    Samsun'a şehit ateşi düştü (2) -4

    Samsun'a şehit ateşi düştü (2) -5

    Samsun'a şehit ateşi düştü (2) -6

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