Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin kaç yaşında? Semiha Şahin'in siyasi görüşü nedir?

CNN Türk ekranlarında karşımıza çıkan Spiker Semiha Şahin kimdir? Semiha Şahin nerede doğdu? Semiha Şahin evli mi? Semiha Şahin'in başarıları neler? Semiha Şahin'in siyasi görüşü var mı?

Spiker Semiha Şahin, CNN Türk ekranlarında karşımıza çıkıyor.

1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç gazeteci eğitimini de İstanbul'da bulunan Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde tamamladı.

SEMİHA ŞAHİN'İN BİYOGRAFİSİ

Semiha Şahin, 2005 yılında mezun olduğu Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği de yapıyor.

SEMİHA ŞAHİN KİMDİR?

Üniversite yıllarında çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışmaya başladı. Mezun olduktan sonra bir yıl ingiltere'de reklamcılık, halkla ilişkiler ve pazarlama eğitimi aldı. O sırada Bournemouth 2CR FM ve BBC Türkçe servisinde çalıştı.

CNN TÜRK EKRANLARININ İSMİ SEMİHA ŞAHİN'İN MESLEK HAYATI

Profesyonelliğe ilk adımı SKY Türk'te attı. Üç yıl Muhabirlik ve Spikerlik yaptıktan sonra Eylül 2010'da CNN TÜRK ailesine katıldı.

"İstanbul'daki Anadolu", "Cepteki Bomba: Kredi Kartları", "Beş Yıllık Mucize: Akhisar" başlıklı haber dizilerini hazırladı. 3,5 yıl hafta içi her sabah "Güne Merhaba" adlı haber programını sundu.

Şimdilerde hafta sonu ve hafta içi haberlerini sunmaya, röportajlar yapmaya devam ediyor.

ABD'DE BULUNDU

2016'da ABD dışişleri Bakanlığı'nın daveti ile yaklaşık bir ay çeşitli eyaletlerde "Araştırmacı Gazetecilik" seminer ve toplantılarına katıldı. İyi derecede İngilizce biliyor.

İyi derecede İngilizce bilen Şahin, pilates ve yoga yapıyor. Yeni yerler görmeyi, kampa gitmeyi seviyor.