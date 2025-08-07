Senetlerde yeni dönem: Kırtasiyeden al doldur dönemi tarihe karışıyor!

Adalet Bakanlığı, senetlerde sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarını önlemek için dikkat çekici bir adım atılıyor.

Uzun yıllardır kırtasiyelerden alınarak doldurulan senetler söz konusu adımla birlikte tarihe karışıyor.

Hem vatandaşları hem de yargı sistemini güvence altına almak adına atılan bu adımla birlikte yeni sistem yıl sonunda devreye giriyor.

SENETLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığınca yürütülen yeni reformla birlikte artık kırtasiyelerden alınarak elle doldurulan senetler yerini filigranlı, kayıt altına alınmış ve e-Devlet üzerinden doğrulanabilen sisteme bırakıyor.

Yeni düzenlemeye göre, senetlerin üretimi ve dağıtımı ya Merkez Bankası ya da yetkilendirilecek resmi bir kurum tarafından gerçekleştirilecek.

Senetler, üzerinde sahteciliği önleyecek filigran gibi güvenlik unsurlarıyla basılacak ve sadece belirlenen yetkili kanallardan dağıtılacak. Bu yeni sistem sayesinde, her senet kayıt altına alınacak ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir bir altyapı oluşturulacak.