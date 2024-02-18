Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu

İHA
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona ererken, milliler tarih yazdı.
31 yıl sonra gelen şampiyonluk
Serbest Güreş Milli Takımı, şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, 31 yıl aradan sonra şampiyonluğu elde etti.
Ay-yıldızlı ekipte 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 125 kiloda Taha Akgül altın, 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise bronz madalya kazanmıştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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