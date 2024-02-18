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Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu

Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra şampiyon oldu. Milliler daha önce 1949 ve 1993 yıllarında zafer kazanmıştı.