Seyahatsever başvuru 2025: Nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik en dikkat çekici projelerinden biri olan Seyahatsever programı başvuruları başladı.
2022 yılında hayata geçirilen bu uygulama, gençlerin yeni şehirler görmesini, farklı kültürlerle tanışmasını ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını amaçlıyor.
Seyahat etmeyi hayal eden gençler için büyük bir fırsat sunan proje, GSB’ye bağlı yurtlarda ücretsiz ya da oldukça uygun fiyatlı konaklama imkanı sağlıyor.
2025 yaz dönemi için Seyahatsever uygulaması üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Başvuru yapan gençler, sistem üzerinden planlarını kolayca oluşturabiliyor.
SEYAHATSEVER BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2025 yaz döneminde 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan projede, gençlere her şehirde en fazla 5 gece konaklama hakkı tanınıyor.
Bu süre zarfında dileyen gençler, diledikleri şehir rotasını oluşturup unutulmaz bir yaz tatili yaşayabiliyor.
Seyahatsever'e başvuru yapmak isteyen gençler, seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden veya ALO GSB 444 0 472 hattı üzerinden, ad, soyad ve T.C. kimlik numarası ile en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak programa katılabiliyor.
SEYAHATSEVER BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SEYAHATSEVER BAŞVURU ŞARTLARI
- 8-30 yaş arasındaki tüm gençler başvurabilir.
- Öğrenci olma zorunluluğu bulunmamaktadır; öğrenci olmayan gençler de projeden faydalanabilir.
- Bir ilde en fazla 5 gece ücretsiz konaklama yapılabilir.
- Yurtlara giriş sırasında T.C. kimlik kartı fotokopisi talep edilir.
- Konaklamalar tamamen ücretsizdir, ancak kahvaltı ve yemek hizmetleri sunulmamaktadır.
- Yurtlara ilk giriş saati 13:00, çıkış saati ise konaklama bitiminde en geç 13:00’tür. Ayrıca, yurtlarda günlük temizlik için 13:00-17:30 arasında odaların boşaltılması gerekir. En erken çıkış saati 05:00, en son giriş saati ise 01:00 olarak belirlenmiştir.
- Proje, Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye dışındaki illerde birer kız ve erkek yurdunda uygulanır.
- Rezervasyon sorgulamaları e-genc.gsb.gov.tr üzerinden yapılabilir.