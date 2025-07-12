Seyahatsever başvuru 2025: Nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte şartları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlere yönelik en dikkat çekici projelerinden biri olan Seyahatsever programı başvuruları başladı.

2022 yılında hayata geçirilen bu uygulama, gençlerin yeni şehirler görmesini, farklı kültürlerle tanışmasını ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Seyahat etmeyi hayal eden gençler için büyük bir fırsat sunan proje, GSB’ye bağlı yurtlarda ücretsiz ya da oldukça uygun fiyatlı konaklama imkanı sağlıyor.

2025 yaz dönemi için Seyahatsever uygulaması üzerinden başvurular alınmaya başlandı. Başvuru yapan gençler, sistem üzerinden planlarını kolayca oluşturabiliyor.

SEYAHATSEVER BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2025 yaz döneminde 7 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında geçerli olan projede, gençlere her şehirde en fazla 5 gece konaklama hakkı tanınıyor.

Bu süre zarfında dileyen gençler, diledikleri şehir rotasını oluşturup unutulmaz bir yaz tatili yaşayabiliyor.

Seyahatsever'e başvuru yapmak isteyen gençler, seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden veya ALO GSB 444 0 472 hattı üzerinden, ad, soyad ve T.C. kimlik numarası ile en az bir gün önceden rezervasyon yaptırarak programa katılabiliyor.

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SEYAHATSEVER BAŞVURU ŞARTLARI