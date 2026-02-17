Sigaraya zam mı geldi? İşte en ucuz sigara fiyatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamayla yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Zam sonrası vatandaşlar, “En ucuz sigara ne kadar oldu? Sigara fiyatları kaç TL’ye yükseldi?” sorularına yanıt arıyor.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarına yapılan son zamların ardından yeni tarife netleşti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği tarafından paylaşılan bilgilere göre, zam sonrası gruptaki en ucuz sigara 100 TL’ye yükselirken, en pahalı ürünün fiyatı ise 115 TL oldu.

Öte yandan tütün ürünlerinde de artış yaşanırken, 100 gram kıyılmış tütünün satış fiyatı 265 TL seviyesine çıktı.