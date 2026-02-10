Abone ol: Google News

Siirt'te balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kooperatif Mahallesi'nde bir apartmanın 3’üncü katından düşen 2 çocuk 43 yaşındaki annesi Dilek Danış hayatını kaybetti. Danış'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 13:39
  • Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde 3. kattan düşen 2 çocuk annesi Dilek Danış hayatını kaybetti.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Danış'ın cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt'te acı olay...

Siirt’te sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi’nde korku dolu anlar yaşandı.

 Bir apartmanda yaşanan talihsiz olay, ekipleri alarma geçirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.

2 çocuk annesi Dilek Danış, iddiaya göre 3'üncü kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Danış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Danış'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İç Haber Haberleri