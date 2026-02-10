Siirt'te balkondan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Kooperatif Mahallesi'nde bir apartmanın 3’üncü katından düşen 2 çocuk 43 yaşındaki annesi Dilek Danış hayatını kaybetti. Danış'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.