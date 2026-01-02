Abone ol: Google News

Siirt'te DEAŞ propagandası yapan şahıs tutuklandı

Siirt'te, sosyal medyadan şehitleri aşağılayıcı ifadeler kullanan ve terör örgütü DEAŞ propagandası yapan şahıs, operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.

Yayınlama Tarihi: 02.01.2026 23:41
Yurt genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Güvenlik güçleri, terör propagandası yapan ve örgüte destek sağlayan şüphelilere göz açtırmazken, tespit edilen kişiler tek tek yakalanarak adalete teslim ediliyor.

DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütünü övücü ve destekleyici, şehit olan polisleri aşağılayıcı metinler yazarak sosyal medyada paylaştığı tespit edilen S.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

