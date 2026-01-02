Siirt'te DEAŞ propagandası yapan şahıs tutuklandı

- Siirt'te, sosyal medyada DEAŞ propagandası yaparak şehitleri aşağılayan S.İ. isimli şahıs tutuklandı.
- Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, S.İ. Yalova'da yakalanarak gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemler sonrası şahıs, mahkemece tutuklandı.
Yurt genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.
Güvenlik güçleri, terör propagandası yapan ve örgüte destek sağlayan şüphelilere göz açtırmazken, tespit edilen kişiler tek tek yakalanarak adalete teslim ediliyor.
DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinde, 29 Aralık 2025 tarihinde Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütünü övücü ve destekleyici, şehit olan polisleri aşağılayıcı metinler yazarak sosyal medyada paylaştığı tespit edilen S.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.