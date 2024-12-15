Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

AA
H.A. idaresindeki 34 TJ 5336 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki 57 AV 650 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.
Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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